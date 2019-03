Nyt samarbejde mellem Jels Biler og Skovhus Biler

- Det bliver Mike, der kommer til at stå for det daglige på værkstedet, og så kan jeg koncentrere mig om bilsalg, fortæller Søren Steentoft.

Siden har han selv både stået for bilsalg og for værkstedet, men med aftalen med Mike Skovhus Nesager, kan han nu få mere tid til det, han synes, er det sjoveste.

- Jeg har valgt at sælge værkstedsdelen fra, og så har vi dannet et fælles selskab, der hedder Skovhus Biler ApS, fortæller Søren Steentoft, der i 2010 overtog Jels Biler efter sin far.

For Mike Skovhus Nesager, der i september 2017 åbnede sit eget autoværksted Skovhus Biler i Skodborg, har for flere år siden været ansat hos Jels Biler, og nu vender han så tilbage.

Jels: Det er som sådan ikke et nyt ansigt, der fremover kommer til at styre værkstedet hos Jels Biler på Jels Vestergade 43.

Kender firma og kunder

Selvom Mike Skovhus Nesager som nævnt har haft sit eget autoværksted, så har han det meste af sidste år været lejet ind hos Jels Biler til at hjælpe til på værkstedet på grund af travlhed. Nu får han så ansvaret for værkstedets to svende og ene lærling.

- Men jeg kender dem jo, jeg kender huset, og jeg kender kunderne, siger Mike Skovhus Nesager, der med aftalen lukker sit værksted i Skodborg, hvor han bor med sin familie.

Både Mike Skovhus Nesager og Søren Steentoft er enige om, at det er det rigtige at slå sig sammen.

- Det bliver rigtig godt, siger Søren Steentoft, der glæder sig til at få mere tid til at hjælpe kunder med at finde de rigtige biler - og få tid til også at finde flere biler, så kunder, der bare kigger forbi, også har lidt at vælge imellem.