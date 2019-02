Nyt røntgen-tilbud i Brørup bruges flittigt

BRØRUP: Det går godt med den ny-åbnede røntgenklinik i Brørup Sundhedscenter. Klinikken åbnede 17. september sidste år, fungerer som et åbent ambulatorium og røntgenfotograferer dagligt i gennemsnit 15-20 patienter.

Klinikken er en del af røntgenafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, og overradiograf Grete Vind, som står for driften af afdelingen i Brørup, siger:

- Vores afdeling i Brørup har fået en utrolig positiv modtagelse. De lokale patienter er glade for, at de ikke behøver køre helt til Esbjerg for at blive røntgenfotograferet. En del patienter, som ikke bor i Vejen Kommune, har desuden fået øjnene op for, at man ikke nødvendigvis behøver vente på at få en røntgentid i Esbjerg men kan få røntgenundersøgelse hurtigere ved at bestille tid eller ved at benytte det åbne ambulatorium i klinikken i Brørup.

Lokalerne i Brørup gør det ikke muligt at tilbyde CT-scanninger. Maskiner, som udfører den form for kropsfotografering, kræver nemlig masser af plads, og i forvejen måtte man hæve loftshøjden i lokalerne i Brørup med en halv meter for at få plads til røntgenudstyret.

- I Brørup tilbyder vi udelukkende røntgen af arme, ben, hjerte, lunger og ryg, og der er ingen aktuelle planer om at udvide med andre røntgenopgaver, fortæller Grete Vind.