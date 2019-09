Et ægtepar fra Transsylvanien har etableret et rengøringsfirma i Vejen. Lysten til at drive virksomhed er nedarvet gennem generationer.

VEJEN: Vejen har fået et nyt rengøringsfirma. Det bærer navnet viphus.dk og er grundlagt af ægteparret Robert og Bernadette Lajos fra Transsylvanien. Parret fortæller: - Vores firma tilbyder primært rengøring i private hjemme og sikrer, at flere familier kan bruge og nyde deres fritid og bruge den i samværet med hinanden, i stedet for at bruge tiden på rengøring/husholdning om eftermiddagen og i weekenderne.

Jeg kan godt lide udfordringer, og jeg bruger det, jeg har lært fra University of Economics i virksomheden, hvor vi gerne vil servicere klienterne på et højt niveau. Robert Lajos, virksomhedsindehaver i Vejen

Det nye firma Rengøringsfirmaet viphus.dk tilbyder rengøring, primært til private, i en radius af 30 kilometer omkring Vejen.



Firmaets slogan er: Vi gør mere, end du forventer.



Kundekredsen vokser i takt med, at tilfredse kunder anbefaler firmaet til andre.



Firmaet ejes af ungarerne Robert og Bernadette Lajos fra Transsylvanien.

Erfaring og slægtens principper Robert Lajos er 3. generation i en iværksætter-familie. Hans far er selvstændig, og bedsteforældrene var også erhvervsdrivende. Derfor falder det naturligt for ham at oprette en enkeltmandsvirksomhed. - Jeg kan godt lide udfordringer, og jeg bruger det, jeg har lært fra University of Economics i virksomheden, hvor vi gerne vil servicere klienterne på et højt niveau, hvor kvalitet og god service er i fokus, fortæller Robert, som tidligere har høstet erhvervserfaring fra industriarbejde i store virksomheder som Siemens, Vestas, Bosch og LM Wind Power. I disse ansættelser har han lært betydningen af at have en effektiv virksomhedsdrift, og han kombinerer denne erfaring med de virksomhedsprincipper, hans far har lært ham, nemlig at man som virksomhedsejer altid skal gå helhjertet ind i dét, man laver, og altid sætte både kunden og kollegerne i centrum. Hustruen Bernadette har flere års solid rengøringserfaring, idet hun blandt andet har gjort rent i Lalandias sommerhuse, i Legoland, på Ansgar Hotel i Esbjerg og i luksus-sommerhuse i Blåvand.

Danmark er hjem nummer to Robert og Bernadette er ungarere og kom til Danmark fra Transsylvanien - et vigtigt historisk område i Rumænien, omgivet af bjerge og skov. De har truffet hinanden i Danmark, som de betragter som deres andet hjem. - Vi synes vældig godt om Danmark. Det er her, vi har lært hinanden at kende, og det er her, vi har oparbejdet mange kærlige minder, lyder det fra de lokale virksomhedsejerne.