Nyt rådhus står snart klar: Borgere inviteres indenfor den 5. oktober

Nyt rådhus

Det nye rådhus skal skabe plads til Borgerservice, Teknik & Miljø, dele af Intern Service, Økonomi og Udvikling & Erhverv.Rådhuset skal fremtidssikre og effektivisere den kommunale administration. Administrationen samles på færre adresser og det nye rådhus skal rumme 180 medarbejdere.



Vejen Kommunes beslutning om et nyt rådhus er truffet med effektivisering for øje. For at fremtidssikre og effektivisere den kommunale administration, er det vigtigt med en tidssvarende bygning, hvor der er mulighed for at bedre samarbejde på tværs i organisationen



Rambøll Danmark A/S er totalrådgiver på projektet, som koster omkring 90 millioner kroner.