I Vejen Kommune har der været en stigning i antal børn i specialbørnehave, specialklasser og en stigning i unge til STU-forløb. Derfor skal et nyt trivselsprojekt sættes i søen for at forbedre den mentale sundhed hos kommunens børn og unge.

Vejen Kommune: Der skal arbejdes med en tidlig indsats, opsporing og udvikling af indsatser i forhold til mental sundhed og børn og unges trivsel.

I den forbindelse har kommunens udvalg for sundhed, kultur og fritid, der er tovholder på en tværfaglig forebyggelsespulje, modtaget en ansøgning om 970.000 kroner om året de næste tre år til et nyt trivselsprojekt.

- Det er et trivselsprojekt, der skal være med til at forebygge, at børn bliver ekskluderet og arbejde med at nogle børn bliver inkluderet i det almene område igen, siger Jørgen Thøgersen, der er formand for udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Det er afdelingen Dagtilbud & Skole, der har udarbejdet ansøgningen om penge til projektet, og baggrunden for projektet er, at der i Vejen Kommune i løbet af de seneste tre år har været en stigning i antallet af børn i specialbørnehave (fra 14 til 25), en stigning af elever i specialklasser (fra 150 til 200) og en stigning af elever på STU-uddannelse (fra 40 til 60). STU er forkortelsen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.