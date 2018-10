Nyt program klar i Rødding Eftermiddaghøjskole

Rødding: Den 2. november indleder Rødding Eftermiddagshøjskole sæsonen med et foredrag ved Poul Anker Ravn på Hotel Rødding kl. 14.30. Ravn vil fortælle om Rødding by og Tømmerhandel gennem 100 år. 16. november kommer tidligere forstanderpar på Rødding Højskole Dorthe og Niels Holck for at fortælle om "Til bryllup i Kasakhstan". Den 30. november vil leder af Rødding Skole, Elsebeth Kristensen, behandle emnet "Folkeskolens før og nu". Den 14. december kommer den fra tv så kendte Frode Munkgård for at tale om "oplev med livsglæde og livskvalitet".

Kaj Knudsen fra Rødding Eftermiddagshøjskole fortæller i en pressemeddelelse, at sådan ser efterårets program i Rødding Eftermiddagshøjskole ud, men at der efter årsskiftet er nye programpunkter. /exp