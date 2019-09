Nyt logo på Danish Crown i Holsted

Forbrugerne skal lettere kunne genkende Danish Crown ved køledisken. Derfor lancerer koncernen i dag et nyt logo og en ny brandidentitet, der skal understøtte virksomhedens omstilling til en mere bæredygtig fremtid. Samtidig bliver Tulip Food Company til Danish Crown Foods.

HOLSTED: Det er én af de helt store produktionsvirksomheder i Danmark, der nu sætter en ny retning for sine 6.800 landmænd og 29.000 medarbejdere bl.a. på kreaturslagteriet i Holsted. - Sammen skaber vi en mere bæredygtig fremtid for fødevarer. Sådan lyder den sætning, der fremover vil stå som det overordnede formål med al udvikling i Danish Crown. Det følges op med et nyt logo og et nyt visuelt udtryk, som i dag præsenteres på 75 arbejdspladser i 23 lande, og både favner virksomhed og produkter. - Vores mål er at rykke landmændene og vores virksomhed tættere på forbrugerne under omstillingen til en mere bæredygtig produktion - og det gælder fra jord til bord. Vi vil gøre det lettere for forbrugerne at træffe bæredygtige valg. Derfor sætter vi en tydelig retning for ejere og medarbejdere, som samtidig kan kommunikeres til både vores kunder, forbrugerne og til hele vores omverden. For vi skal have forbrugerne med, hvis vi skal lykkes med den store omstilling, som vi er gået i gang med, siger Jais Valeur, CEO i Danish Crown.

Danish Crown kan Målinger har vist, at forbrugerne ikke helt ved, hvad Danish Crown står for, og det skal der nu ændres på. Forbrugere ønsker transparens og nærhed, og så vil de gerne leve sundt og mere klimavenligt. Også for nuværende og kommende ejere og medarbejdere er det vigtigt, at de ved, hvad virksomheden står for. - Danish Crown har en vigtig opgave i forhold til at producere mere bæredygtigt. Vores landmænd og medarbejdere ønsker at levere på den omstilling, og den historie skal vi være meget bedre til at fortælle, siger Jais Valeur. Tidligere på året satte Danish Crown sig et ambitiøst mål om at halvere udledningen af klimagasser inden 2030 i hele kæden fra jord til bord. Ved udgangen af 2019 kommer 90 procent af grisene, som Danish Crown slagter, fra en ejer med en bæredygtighedskontrolleret gård - og flere er på vej.

Nyt navn For Tulip Food Company er det en skelsættende dag, fordi virksomheden skifter navn til Danish Crown Foods. Tulip-navnet, der er et over 100 år gammelt brand, fortsætter som produktbrand, men altså ikke som virksomhedsbrand. - Det er et naturligt næste skridt for os. De nye forbrugerkrav kræver, vi rykker tættere sammen i hele vores værdikæde, og vi skaber koblingen tilbage til landmændene bag produkterne. Vi føler os hjemme i Danish Crown, fordi det giver os en åbenlys mulighed for at binde vores målsætninger på bæredygtighed sammen med vores stærke produktbrands, siger Kasper Lenbroch, der er CEO i det, der fra i dag hedder Danish Crown Foods. Danish Crowns nye logo og brand identitet betyder, at 75 fabrikker og kontorer over hele verden vil få nye skilte, flag osv. Samtidig er Danish Crown klar med en ny hjemmeside, og i løbet af få uger vil Danish Crowns nye brandidentitet folde sig ud på produkter og emballager, efterhånden som lageret med det hidtidige logo bliver brugt op.