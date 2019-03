Nyt kanocenter vil give Vejen flere turister

Skodborg: Oplevelser i naturen er noget af det, som flere og flere turister nu og i fremtiden vil efterspørge, og her er Vejen Kommune efterhånden godt forberedt. Lørdag blev en helt ny mulighed for oplevelse i naturen nemlig søsat mellem Skodborg og Skodborghus.

Her har Vejen Fodboldgolf åbnet et nyt kanocenter og har samtidig ændret firmaets navn til: Vejen Fodboldgolf & Kanocenter. Centerets ikke færre end 44 kanoer ligger klar til fra den 15. maj at sejle Familien Danmarks mange naturelskere ned ad fire af landsdelens åer.

Det ny kanocenter er blevet etableret med mere end 600.000 kroner i støtte fra LAG Vejen-Billund. Indehaverne af Vejen Fodboldgolf & Kanocenter, Charlotte og Peter Schmidt, har således kunnet overtage Kanocenter Syd, Røding, og flytte alle aktiviteterne og kanoerne til Skodborg.

Her har Charlotte og Peter Schmidt efterhånden fået skabt et veldrevet oplevelsescenter. Foruden fodboldgolfen er her nu flere shelters, hvoraf et også kan bruges af handicappede. Her er også en handicapvenlig fiskeplads og en lige så handicapvenlig bådebro. En afstikker fra Kongeåstien går lige forbi centeret, og det samme gør Kongeåen, så herfra kan man fra den 15. maj også sætte en kano i vandet og sejle i naturskønne omgivelser med fasanerne og vandtes rislen fra Skodborg og hele vejen til Vadehavet.

­- I sidste års sæson, der går fra april til oktober, havde vi 4500 besøgende. Så med åbningen af det ny kanocenter vil vi kunne trække endnu flere turister til Vejen, siger Charlotte Schmidt.