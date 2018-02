Vejen Kommune overvejer ny børnekulturdag, hvor forskellige kulturinstitutioner og -foreninger bidrager med aktiviteter. I 2018 skal det holdes i Vejen, og hvis det viser sig at være vellykket, kan det gå på skift mellem kommunens store byer. Før det kan realiseres, skal politikerne dog lige indvillige i at spytte i kassen.

Vejen: Børnene skal have øjnene op for kommunens mange kulturtilbud.

Derfor går man lige nu med tanker om at holde et gratis arrangement, Børnekultur på tværs, i efterårsferien 2018. Det skal give børnefamilier og børn i børnehaver, dagpleje og indskoling mulighed for at opleve, hvad det lokale kulturliv har at byde på. Bag projektet står en styregruppe bestående af folk fra Vejen Musikskole, Vejen Kunstmuseum, Vejen Kommunes Biblioteker og Vejen Idrætscenter. Meningen er så, at nogle af kommunens kulturinstitutioner og - foreninger skal gennemføre aktiviteter flere forskellige steder, det første år i Vejen.

Som eksempler nævnes musikworkshops, oplæsning og levendegørelse af spøgelseshistorier et uhyggeligt sted, event hvor bassinerne i Vejen Idrætscenters svømmehal farves med frugtfarve, mens musikskolen spiller musik til, kulturelle aktiviteter på virksomheder og en guidet gåtur med sjove historien om byen.

"Det er også tanken, at kulturinstitutionerne rykker ud et andet sted, end hvor de plejer at være, og til gengæld lægger rammer for aktiviteter, som foreninger står for. Der må gerne ske noget på steder, man normalt ikke har adgang til, og som kunne være sjove at opleve," lyder det i styregruppens beskrivelse, som fortsætter:

"Et lille tog kan køre rundt mellem aktiviteter og gøre det nemmere at komme fra sted til sted. Særligt for de små børn vil det gøre det meget mere overkommeligt at opleve flere aktiviteter."