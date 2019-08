Lindknud: Den tidligere kostskole Assersbølgård er i denne tid under hastig forvandling, og står det til Jakob Pedersen, som er indehaver af firmaet, Sjovoglej.dk, skal der til næste år åbnes et center for events og teambuilding på det 11 hektar store areal ikke langt fra Lindknud.

- Her har vi rammerne til at kunne tilbyde mange forskellige ting for eksempel firmaarrangementer og polterabender. Vi skal have en paintballbane, ferieboliger, bed and breakfast, en indendørs bane til lokumsræs og en udendørs bane til at køre på Segway. Vi vil også indrette festlokaler, og køkkenfaciliteterne er her allerede, for kostskolen rådede i forvejen over et stort industrikøkken, siger Jakob Pedersen, der allerede har kunnet skrive tre udlejninger af et festlokale på Assersbølgård i ordrebogen.

Da kostskolen lukkede, satte Vejen Kommune alle bygningerne og det 11 hektar store areal til salg for 3,8 millioner kroner. Men Jakob Pedersen endte med at købe det hele for 2,9 millioner kroner.

- Det er en stor investering for mig, og der skal også investeres yderligere i opbygningen af centret, siger Jakob Pedersen, der overtager nøglerne til Assersbølgård den 15. august.