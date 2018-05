Nyt boligprojekt til 30 millioner kroner

Vejen får et nyt boligkvarter, som får adresse med et helt nyt vejnavn: Bloksborg. Bloksborg er 14 ejerboliger, og de første seks er blevet solgt.

Hun og hendes mand, Leo Gilling, besluttede i begyndelsen af 1990'erne at gøre en god investering ved at overtage det 9600 kvadratmeter store areal efter et konkursbo. Stedet var tidligere kendt som Bloksborg, så nu kommer det gamle navn igen til ære og værdighed. Ja, da arbejdet med det ny boligprojekt kom i gang, blev der fundet en gammel kampesten, hvori navnet "Bloksborg" er blevet hugget. Stenen vil få en markant plads ved indkørslen til den ny vej af samme navn og til det ny boligkvarter.

Bloksborg er nemlig et helt nyt vejnavn og et helt nyt boligkvarter, som er ved at skyde op. Og det går stærkt både med byggeriet og med salget af de 14 ejerboliger. Fredag var der rejsegilde, og flere af de nye boligejere var også mødt op.

Det ny boligprojekt, Bloksborg, kom på tegnebrættet for cirka fire år siden hos arkitekt Jan Nielsen, JN Arkitektur, Vejen.Hovedentreprisen står Hans Frisesdahl A/S for, mens Dahl Nielsen & Sunesen står for fagentreprisen. Størrelserne på de 14 boliger går fra 128 til 140 kvadratmeter. Priserne går fra 1,8 millioner kroner til 2,3 millioner kroner. Flere interesserede står skrevet op, og den ny grundejerforening har allerede holdt sine første møder.

Færdige til august

- Engang var her en husholdningsskole, og her lå Vejens danseskole. Her har også været en kristen kibbutz. Vi har lejet ud til Dansk Flygtningehjælp, så her har boet bosniere og kurdere, ligesom Vejen Friskole har haft adresse her, siger Inga Gilling.

De 14 boliger opføres som syv dobbelthuse i ét plan, med røde mursten, sort tagpap og ensidig taghældning. Hver bolig får have og carport og 2000 af projektets 9600 kvadratmeter bliver udlagt som fællesareal.

De store træer, hvoraf nogle er mere end 50 år gamle, er blevet bevaret, og ud mod Boulevarden er der etableret en støjvold.

- De første boliger vil stå færdige og klar til indflytning i august, og de sidste vil være færdige til indflytning i december, siger Leo Gilling.

- Det er gået stærkt med salget, vi har allerede solgt de første seks. De sidste boliger regner vi med at have solgt efter sommerferien, siger Ole Kronholm, EDC Vejen, der har stået for salget af boligerne.