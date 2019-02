Nyt boligprojekt på vej i Brørups bymidte

Brørup: Det er ikke kun i Vejen efterspørgslen efter nye boliger er stor - det er den også i Brørup. Ejendomsmægler Tøt Jensen, RealMæglerne i Brørup, er allerede længe blevet udspurgt om mulighederne i Brørups bymidte.

- Den slags boliger er bare ikke til at finde i Brørups bymidte, men da jeg til sidst hørte, at flere interesserede havde opgivet Brørup og i stedet overvejede at flytte til Vejen, måtter der gøres noget, siger Tøt Jensen.

Så for et års tid siden tog han og Peter Knudsen, Snedkergården, Brørup, initiativ til et nyt boligprojekt i samarbejde med Arkitekten & Ingeniøren i Rødding.

- Ja, vi måtte gøre noget for at få folk til at blive boende i Brørup, og her lykkedes det os at finde en ledig byggegrund i Vestergade lige over for , SuperBrugsen. Jeg tror, det er 15 år siden, at den tidligere private bolig her blev revet ned, siger Peter Knudsen.

Byggegrunden er på 1200 kvadratmeter, og det har givet plads til to tvillingehuse med tilsammen fire boliger - to i stueetagen med store terrasser og to på første sal med altaner. Dertil kommer: carport, et grønt fællesareal og redskabsskure.