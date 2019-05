Nyt bibliotek vil udvide - inden det overhovedet er indviet

Allerede inden det nye bibliotek tages i brug i Alfa Tower, har bibliotekets ledelse ønsket at udvide børneområdet ved at leje eller købe en lejlighed i byggeriets stueetage.

Biblioteket har derfor henvendt sig til kommunens direktion og politikere og søgt om mulighed for enten at leje eller købe en lejlighed, der er etableret i stueetagen. Lejligheden er bygget, så den umiddelbart kan lægges sammen med biblioteket - og den ligger i tilknytning til det planlagte børneområde.

Et af de afgørende punkter i den nye strategi er nemlig, at biblioteket i fremtiden i højere grad skal tiltrække børn og børnefamilier. For at kunne opfylde den strategi med det nye bibliotek, vil der være behov for, at børneområdet bliver større end det er på nuværende tidspunkt ifølge byggeplanerne.

Vejen: Efter planen skal Vejens nye bibliotek først stå klar til åbning den 1. oktober i år. Men allerede nu har bibliotekets ledelse ytret ønsket om at få mere plads i den del af biblioteket, der ligger i Alfa Towers stueetage. Baggrunden er, at biblioteket gerne vil have udvidet børneområdet, som er for lille, hvis det skal leve op til bibliotekets strategi.

Den ekstra plads vil blandt andet betyde, at der bliver skabt en mindre sal, hvor der kan laves arrangementer for de yngste børn, hvor der kan laves sanseudstillinger og værksteder for de små, ligesom der er mulighed for, at børnene fra institioner og dagplejere kan spise deres madpakker i området, så de ikke skal stuves sammen med alle bibliotekets øvrige gæster i cafeen.

- Vi har et reelt ønske om at få mere plads. Med vores profil vil vi gerne være børnenes bibliotek, og så har vi vurderet på, hvor mange kvadratmeter, der er til børnene, og det var ikke ret mange. Det har været et ønske fra vores side, men nu er det ude af vores hænder, siger bibliotekschef Kasper Østergaard Grønkjær med henvisning til, at det er kommunens politikere, der skal træffe den endelige beslutning.

Endnu ingen beslutning

Der er endnu ikke truffet nogen politisk beslutning om en eventuelt udvidelse af børneområdet på det nye bibliotek. Overfor kommunen har biblioteket fremlagt to muligheder for udvidelsen: Den ene er, at der indgås en lejeaftale over en fem-tiårig periode, som biblioteket selv finansierer, mens den anden mulighed går ud på, at lejligheden købes, og tilskuddet til biblioteket over en årrække sænkes med beløb, der svarer til købssummen.

Udvalget for Sundhed, kultur og fritid havde bibliotekets ønske med på dagsordenen til sit udvalgsmødet i tirsdags.

Her fremlagde Martin Boye (I) et ændringsforslag om, at beslutningen vedrørende køb eller leje af lejligheden bliver udsat i et år. For ændringsforslaget stemte Martin Boye (I) og Jakob Bech Jensen (C). Imod stemte Jørgen Thøgersen (A), Malene K. Nielsen (V), Poul Egelykke (V), Peter Fallesen (A) og Jørgen Lastein (V).

De fem, der stemte for, har herefter anbefalet, at der arbejdes videre med mulighed to.