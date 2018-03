Nyt altertæppe fra Paris

FOLDING: Det bliver med garanti moderigtigt, det nye altertæppe i Folding. Det bliver nemlig vævet i modens hovedstad, Paris.

- Til april skal vi seks personer til Paris - for egen regning - og se væveriet, hvor to vævere lige nu sidder og arbejder på det nye tæppe med uld, bomuld, silke og hør, oplyser menighedsrådets formand, Rigmor Bruun.

- Det nuværende tæppe har ligget der i 68 år, syet af egnens kvinder. Det har uden tvivl dengang været en begivenhed for alle de medvirkende og værdigfuldt for kvinderne at deltage i arbejdet med det store korstingsbroderi. Nu er tæppet imidlertid så slidt efter de mange års brug, at det ikke længere opløfter, men trænger til en udskiftning.

- I menighedsrådet besluttede vi i 2016 at undersøge, hvad der var af muligheder, og tog kontakt til Selvskabet for Kirkelig Kunst. De gav et fint indblik i hvilke forslag vi kunne overveje: Skulle vi brodere et nyt tæppe med det gamle mønster én gang til, eller skulle vi tænke helt nyt.

- Efter studieture til Vilslev og Grindsted kirker, hvor der var broderet altertæpper, begyndte vi at forestille os hvad maleren af vores altertavle, Sven Hausteen-Mikkelsen, egentlig havde ment om vores altertæppe. En kontakt til tidligere sognepræst, og provst i Malt og Folding, Agner Frandsen, viste sig at afklare vores tvivl. Agner Frandsen mente, at Sven Hausteen-Mikkelsen aldrig havde set tæppet, da det var fjernet under restaureringen af Folding Kirke før kirkens 100 års jubilæet i 1998. Han mente desuden, at Sven Hausten-Mikkelsen højst sandsynligt ikke ville have brudt sig om det. At brodere et tæppe, der ikke var i harmoni med altertavlen og dens formsprog, var derfra ikke længere en mulighed.

- Kunstneren Maja Lisa Engelhardt kom på besøg, og vi har det sidste år haft et fantastisk samarbejde med hende om vores nye altertæppe, fortæller Rigmor Bruun.