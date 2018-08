Nyt SSP-projekt skal hjælpe flere unge i gang med en uddannelse

Vejen Kommune ønsker, at flere unge går i gang med en uddannelse. Derfor skal et nyt SSP-projekt se nærmere på, om der er en sammenhæng mellem elevernes fravær og mængden af "ikke-uddannelses-parate". Arkivfoto

Projektet skal klarlægge, om fravær i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne gør, at de unge senere i livet fravælger muligheden for at uddanne sig yderligere.

VEJEN KOMMUNE: Vejen Kommune går nu nye veje i kampen for at få flere unge til at tage en uddannelse. En opgørelse viser, at 17,4 procent af eleverne på 9. årgang i kommunens folkeskoler 1. december sidste år ikke var parate til at gå i gang med en uddannelse. Det svarer til 63 ud af 362 elever. Vurderingen er sket på baggrund af elevernes karakterer samt personlige og sociale kompetencer, og der er tale om et øjebliksbillede, idet flere eleverne alligevel når at blive parate, eller de vælger at tage 10. klasse med. Alligevel er der god grund til at mindske antallet af ikke-uddannelses-parate-elever, mener man i Vejen Kommune, hvor byrådet i juni vedtog en vision om, at flere unge skal i gang med en uddannelse. Et nyt SSP-projekt skal derfor undersøge, om der er sammenhæng mellem det fravær, nogle elever har, og mængden af unge, som erklæres "ikke-uddannelses-parate". Det bliver forholdsvist nemt at indsamle de nødvendige data. - Vi har alle forudsætninger i Vejen Kommune for at lave sådan et projekt. De data, vi skal bruge, ligger det samme sted, i skoleafdelingen. Her samles både registreret fravær og oplysninger fra UU-vejlederne, forklarer SSP-konsulent Keld Bjørbæk, som i skrivende stund har fået tilmeldinger fra to folkeskoler og håber, at samtlige folkeskoler og ungdomsuddannelser i kommunen vælger at deltage i projektet, der sættes i gang i løbet af efteråret.

Vi har en del unge i Vejen Kommune, som ikke er uddannelsesparate, og jeg mener, der måske er et problem her, som vi kan finde en løsning på. Keld Bjørbæk, SSP-konsulent

SSP-projektet SSP-projektet skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem omfanget af fravær i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, og mængden af unge, der erklæres for ikke-uddannelses-parate.



Data indsamles via kommunens skoleafdeling.



Projektet omfatter børn og unge på forskellige alderstrin. De yngste går måske i 4. klasse; de ældste fylder snart 25 år.



Der udarbejdes en "værktøjskasse" på baggrund af de redskaber, man har brugt på forskellige folkeskoler og ungdomsuddannelser.



Med den ved hånden skal alle kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser fremover kunne gøre endnu flere unge parate til at gå i gang med en uddannelse.



Hermed følger projektet op på kommunens nye unge-politik, der siger, at flere unge skal gå i gang med en uddannelse.

Erfaringer indsamles I forbindelse med projektet vil folkeskoler og ungdomssuddannelser blive stillet spørgsmålet: Hvad har I gjort for at forhindre fravær? Spørgsmålet er ikke ment kritisk men skal ses som et udtryk for nysgerrighed, forklarer SSP-konsulenten, som påpeger, at initiativer, som virker på én skole, formentlig også kan virke på andre. Han oplyser, at Vejen Kommune med projektet vil få opbygget en værktøjskasse, som tilbydes både folkeskoler og ungdomsuddannelser. I værktøjskassen vil der være redskaber til, hvordan man kan reducere elevernes fravær. Keld Bjørbæk forventer sig meget af det nye projekt og siger: - Vi har en del unge i Vejen Kommune, som ikke er uddannelsesparate, og jeg mener, der måske er et problem her, som vi kan finde en løsning på. Også Regin Holm Nielsen, chef for dagtilbud og skoler i Vejen Kommune, er begejstret for projektet. Han siger: - Kan vi fået noget konkret viden om, hvor vi skal sætte forebyggende ind på området, er det fantastisk. Der mangler i øjeblikket konkret viden om, hvor man med fordel kan sætte ind og hvordan.