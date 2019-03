Nye tagdækkere kan begynde karrieren i Vejen

Vejen: Med Star Wars-fanfare og et gasblåt lyssværd bød salgs- og marketingdirektør Kenneth Vraa, Phønix Tag Materialer, mandag velkommen til Phønix Tag Materialer i Vejen, hvor et helt nyt og utraditionelt tiltag for kommende tagdækkere - et tagdækker-traineeforløb - blev igangsat.

Blandt de flere end 100 inviterede gæster og de første 26 trainees var også beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der betegnede initiativet som en glædelig begivenhed, der på utraditionel vis er med til at bringe ledige og virksomheder tættere sammen.

- Vi bruger mange kræfter på at skabe flere muligheder for, at elever kan få praktikpladser og for, at ledige kan få flere muligheder på arbejdsmarkedet. Dette her er et eksempel på et fint samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder. Det er også et udtryk for jysk stædighed, for vi har mødt et par bump på vejen, da traineeforløbet skulle have været klar allerede i efteråret 2018, sagde Troels Lund Poulsen.

- Dette er et helt unikt og nytænkende bredt samarbejde, hvor parterne på tværs af offentlige og private organisationer er gået sammen til gavn for mange ledige og en hel branche. Det usædvanlige er dels det meget brede samarbejde, dels at en privat virksomhed tager ansvar for fødekæden til hele branchen og ikke bare én virksomhed, fastslår Troels Lund Poulsen.

Han er ikke i tvivl om, at det ny tiltag også kan være til inspiration for andre brancher med mangel på arbejdskraft.

Det var beskæftigelsesministeren selv sammen et par af de 26 trainees, der foretog den officielle indvielse af tagdækker-traineeforløbet - ikke med et lyssværd eller en saks, men med en forgyldt gasbrænder og ved at brænde det røde bånd over.