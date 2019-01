Nye skærme på ældrecentre giver bedre kvalitet i plejen

Vejen: Der er ikke kun penge at spare med nye elektroniske skærmløsninger på nogle af kommunens plejecentre. Der er også gevinster i form af bedre plejekvalitet og bedre arbejdsmiljø.

- Det giver mere tid hos borgerne, mindre tid på kontoret og så understøtter det samarbejdet på tværs af faggrupperne.

Social- og sundhedsassistent på plejecentret Åparken i Holsted, Heidi Tjørnhøj, er ikke i tvivl om, at skærmene og det tilhørende system, der er installeret og sat i drift på de tre plejecentre i Område Vest, er et stort løft i hverdagen - både for borgerne på plejecentrene og for hende og kollegerne.

Efter et pilotprojekt med skærmene på plejecenter Lundtoft i Brørup vedtog Vejen Byråd i forbindelse med budget 2018 at installere skærme på alle kommunens plejecentre.

Sekoia-skærmen er en kommunikationsplatform, der trækker relevant information fra det elektroniske omsorgsjournaliseringssystem, Nexus. Det gør det nemmere for medarbejderne at hente de nødvendige informationer, når de skal yde pleje til borgerne. Desuden sparer Vejen Kommune en halv million kroner på budgettet ved at anvende skærmene.

- Nogle borgere og medarbejdere kan være elektronikforskrækkede, men det er der ingen grund til. Skærmene gør det nemt og hurtigere at registrere arbejdsgangen - og det sker hos borgeren og ikke på et kontor. Det giver mere borgertid - og mulighed for at inddrage borgeren, siger Bodil Staal, formand for udvalget for social og ældre i en pressemeddelelse.

- Skærmene giver medarbejderne bedre overblik, så de kan hjælpe hinanden. De er dermed med til gøre arbejdsmiljøet bedre, tilføjer Bodil Staal med reference til plejecenter Lundtoft, der i foråret 2018 var indstillet til Årets Arbejdsmiljøpris.