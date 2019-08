Nye lejeboliger på TBS-grunden om et par år

- Om selve byggeriet afventer vi lokalplanen, før der er mulighed for at kunne sige noget om projektet, hvad angår arkitektur og boligfordeling på grunden.

Alfabos bestyrelsesformand Bent Jacobsen oplyser nu, at der er skrevet under på kontrakten.

Sådan stod der at læse her på siden sidste år, da avisen kunne fortælle, at boligselskabet Alfabo i Kolding var interesseret i at købe den krakkede maskinhandel TBS' uddøde udstillingslokaler, værksteder og to parcelhuse i Søndergade 52-60 i Brørup for at bygge et antal lejeboliger for levende mennesker.

Med Snedkergården som projektudvikler og JN Arkitektur som arkitekt har Alfabo allerede en ide om, hvad der er plads til på det 7.636 kvadratmeter store areal mellem Søndergade og Vesterled. De foreløbige skitser viser, at der kan opføres 36 boliger. Budgettet viser en samlet pris på 71 millioner kroner.

- Det er slet ikke sikkert, vi ender med at bygge, som tegningen viser. Den er først og fremmest lavet for at få en idé om, hvad der er plads til på grunden. Først skal vi have nogle møder med kommunen for at høre deres planer og ideer, og først derefter går processen med den endelige plan for boligerne i gang, sagde projektudvikler Georg Schmidt til avisen sidste år.

- Det vil tage sin tid. Det tager som regel et års tid at få vedtaget en lokalplan, og bagefter skal byggeriet så i gang. Det tager også et års tid, så med et slag på tasken skal vi nok hen til foråret 2021, før boligerne kan stå færdige, tilføjede han dengang.