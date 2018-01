Nye fællesskaber omkring spisebordet

Rødding Højskole har succes med at invitere til fællesspisning. Studio 73 i Vejen og Ældre Sagen i Rødding følger trop, og i Nørbølling Forsamlingshus har bestyrelsen i flere år inviteret til Spis på Tværs.

Vejen Kommune: Hvis der er noget, som kan samle Familien Danmark, så er det bordets glæder. Et fælles måltid kan bringe mennesker sammen på mange forskellige måder, og noget tyder på, at der efterhånden bliver dækket op til fællesspisning flere og flere steder landet over. Også i Vejen Kommune er der gode eksempler på, at flere mennesker er begyndt at mødes til fællesspisning. Et af stederne er Rødding Højskole, hvor man har ladet sig inspirere af et landsdækkende spis sammen-projekt, Syng Spis og Snak, som Folkehøjskolernes Forening med støtte fra Nordea Fonden står bag. Det første arrangement fandt sted i oktober, og da var der 100 mennesker med til bords, og ved det efterfølgende arrangement blev der dækket op til 110 deltagere. Næste gang er den 1. februar, og her er der allerede endnu flere tilmeldinger. - Det at åbne en højskole op for byen med fællesspisning er forekommet før, men det aktuelle projekt er noget, som Nordea Fonden har skudt midler i, og som ti højskoler i landet har tilmeldt sig. Det er et rigtigt godt koncept at åbne højskolen op ved at servere mad. Så spiser man, og så sidder man ved siden af nogen, man sandsynligvis ikke kender, og så snakker man. Det er jo selve kernen i det. Vi synes, det er et godt initiativ. Det skal være sådan, at folk tænker, jeg behøver ikke lave mad, jeg vil gerne se nogle mennesker og synge, siger højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen og fortsætter:

Fakta Rødding Højskole har besluttet sig for at invitere til Syng, Spis og Snak fire gange om året. Næste gang er torsdag den 1. februar klokken 17.Onsdag den 7. februar, er det brugerrådet på Kvisten i Gesten, der inviterer til fællesspisning, og det er med underholdning, gule ærter og lagkage til dessert.



Aktivitetshuset i Rødding er også begyndt at arrangere fællesspisninger. Næste gang er onsdag den 21. februar klokken 18, og da er der karbonader på menuen.



Torsdag den 22. februar inviterer Nørbølling Forsamlingshus næste gang til Spis på Tværs.



Den sidste søndag i hver måned er det Ældre Sagen i Rødding, der byder på fællesspisning. Det foregår i Rødding Aktivitetshus, Østergade 28. Næste fællesspisning finder sted søndag den 25. februar klokken 12.

For børn, unge og ældre - Folk er vilde med at spise sammen. Det er en ny måde at skabe fællesskaber på. Tidligere kendte man hinanden, fordi man arbejdede og boede i samme landsby. Men det gør folk jo ikke mere. I dag kender folk hinanden rimeligt godt, hvis man har børn, der går på den samme skole. Men hvis man ikke har det, hvorhenne optræder fællesskabet så? Det kan så være i de enkelte foreninger. Men Syng, Spis og Snak er udenfor foreningsregi, og her kan højskolerne samle folk på tværs af både interesser og alder. Her kommer helt små børn og unge og unge voksne og voksne og gamle. Et andet sted, hvor fællesspisning er på vej til at blive en succes er i Studio 73's projekt, der ligesom Rødding Højskoles projekt har fået en opfordrende titel: Sang Snak og søde sager. - Jeg har min arbejdsplads i Rødding, hvor jeg ved, at Rødding Højskole har succes med noget tilsvarende. Syng, Snak og Spis, kalder de det for her, siger initiativtageren til arrangementerne, Lone Bendrup, og røber, at foruden al sangen vil deltagerne undervejs blive budt på søde sager og en god snak. - Der kom 100 glade mennesker, og der var en meget positiv stemning, så vi glæder os til den næste sangaften. Det er den 20. februar, siger Preben Ravn, der også er en af initiativtagerne til arrangementet.