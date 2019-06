Nybagte studenter blev holdt i kort snor

Vejen: Når sommerferien er overstået, kan det godt være, at de fleste af de unge studerende, som lørdag fik deres eksamensbevis overrakt på Vejen Business College, får svært ved at huske indholdet af årets mange lektioner. Men der er i hvert fald én bestemt lektion, de sent vil glemme. Det var den, som bestyrelsesformand for Vejen Business College, Ole Stubbe, gav dem lige på falderebet.

Dimittenderne blev udstyret med stykker af murersnor i forskellige kulører, som de så skulle bruge til at slå en løkke om håndleddene, således, at de blev "lænket" til hinanden to og to. Lektionen gik herefter ud på at regne ud, hvordan man kan gøre sig fri af hinanden uden at binder knuderne op eller at bruge en saks.

Så vidt vides, var der ingen, som løste opgaven, men den lektion kom der meget sjov ud af. Igen og igen, måtte de nybagte studenter blot konstatere, at de blev holdt i kort snor.

- Hvis I bliver ved med at løse opgaven på samme måde, får I det samme resultat. Og hvis resultatet er dårligt, må vi finde på en ny måde at løse opgaven på. Bliv ved med at tilegne jer noget nyt. Vi er i en foranderlig tid. Vi ved ikke, hvad det er, vi skal kunne i vores samfund om fem år. Så bliv ved med at finde det sjovt at lære nyt, sagde Ole Stubbe i sin tale.