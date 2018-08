Ny undersøgelse slår fast: Vejen-borgerne har masser af livskvalitet

Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil. Derfor er det dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har det godt.

Region Syddanmark har med støtte fra Trygfonden og med brug af data fra Danmarks Statistik undersøgt, hvordan det står til med syddanskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner.Undersøgelsen er en del af serien Det Gode Liv. Resultaterne fra Vejen Kommune er baseret på data og interview med 1.073 borgere. Der er spurgt ind til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv. Undersøgelsen viser, at to-tredjedele af borgerne i Vejen Kommune er meget tilfredse med deres liv. Den viser også, at der er stor forskel på, hvor tilfreds man er med livet, alt efter om man er i arbejde, uden arbejde eller uddannelsessøgende.

Masser af nærhed og tryghed

Vejens borgmester Egon Fræhr (V) er naturligvis begejstret for undersøgelsens resultat.

Han siger:

- Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil. Derfor er det dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har det godt.

Det kommer ikke bag på ham, at så mange i Vejen Kommune har det så godt.

- Jeg bor her jo selv, og når jeg færdes blandt folk, er det helt klart min opfattelse, at mange har det rigtigt godt og er glade for at bo her, siger borgmesteren, som mener, det er godt med sådan en undersøgelse.

- Det er godt som politiker at blive mindet om, hvordan situationen egentlig er. Ellers risikerer man jo at gå rundt i sin egen lille verden og tro en hel masse uden egentlig at have vished om, at det nu også er sådan, som man går og tror, det er, lyder det fra Egon Fræhr, som mener, at masser af nærhed og tryghed må være to af hovedårsagerne til, at så mange stortrives i netop Vejen Kommune.