Vejen Kommunes sygeplejersker er med på ny specialuddannelse. Målet er, at de udekørende sygeplejersker får en mere koordinerende rolle, så borgerne oplever en større sammenhæng.

To af de udekørende sygeplejersker i Vejen Kommune er kommet på skolebænken. Her satte de sig i december, og efter et år kan de rejse sig med Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje i hånden. Vejen Kommune har valgt at bruge ressourcer på at sende to sygeplejersker med på første hold i uddannelsen, som KL står bag, og forventningerne til uddannelsen er stor. - Det er den koordinerende indsats, der efterspørges. En sygeplejerske skal i højere grad være bindeled, og vurdere hvem der skal udføre en opgave, hvem der har den nødvendige viden, og hvor den er, siger Hanne Osbæck, der er leder af sygeplejen i Vejen i en pressemeddelelse. De udekørende sygeplejersker i Vejen Kommune kommer ud til borgere i eget hjem, blandt andet dem der er blevet udskrevet fra sygehuset og ofte har komplekse sygdomsforløb.

Stor betydning - For borgerne betyder det meget. Borgeren kan føle sig tabt mellem to stole, og vi skal sikre, at der bliver set sammenhængende på et sygdomsbillede, siger Annemette Porskjær, der er en af de sygeplejersker, som er med på uddannelsen. Hun fortsætter: - Som hjemmesygeplejerske arbejder du indenfor et utrolig bredt felt, og der er meget du skal navigere i. Der stilles flere og flere krav til, at vi skal fungere som koordinatorer i meget komplekse forløb. Jeg følte, at jeg havde behov for at få en mere specialiseret viden om, hvordan jeg på bedst mulig måde kan varetage opgaverne, siger sygeplejersken, der har syv års erfaring, de seneste fire år som udekørende i Vejen Kommune. Hun kommer med et tænkt eksempel: En ældre mand kommer hjem fra sygehuset efter en operation, og skal genoptrænes. Han har flere forskellige sygdomme, og får flere forskellige slags medicin, og møder mange fagpersoner i sundhedssystemet. Ingen har det overordnede overblik, og ifølge Annemette Porskjær er det ofte utrygt for borgeren. - Det drejer sig om at have stor indsigt i den medicinske behandling og viden om sygdomme, og kunne navigere i det at varetage plejen i eget hjem. Hjemmet bliver en arbejdsplads og skal samtidigt fungere som et hjem, og det medfører etiske dilemmaer, konstaterer Annemette Porskjær.

Forebyggelse Målet er blandt andet at forebygge såkaldt utilsigtede hændelser, men også at forebygge indlæggelser og sikre, at borgeren føler sig tryg ved behandlingen. Med den nye sundhedsreform for øje bliver der i følge Hanne Osbæck endnu større behov for sygeplejersker med specialviden. - Vi skal hele tiden kompetenceudvikle vores sygeplejersker, og vi skal redefinere os selv som koordinerende sygeplejersker, mener Hanne Osbæck. Uddannelsen varer et år, og skifter mellem undervisning og praktik, sidstnævnte på blandt andet sygehus og på ens egen arbejdsplads. Under forløbet har de studerende en mentor tilknyttet. - Jeg synes, det her giver rigtig god mening. Der er noget tryghed og livskvalitet for borgeren i det her, siger Sidsel Bentzon-Tilia. Hun er KOL-sygeplejerske i Vejen Kommune, og er mentor for Annemette Porskjær og Ulla Jørgensen. Planen er at flere af de udekørende sygeplejersker med tiden skal gennemføre uddannelsen. - Vi kan ikke tåle at blive tabt i den her udvikling. Vi vil gerne være lidt mere fremme og løse den her udfordring for vores borgere. Det handler også om, at vi har en rekrutteringsudfordring og om trivsel hos vores sygeplejersker, fastslår Hanne Osbæck.