Ny strid om en vej i Vejen Kommune

Grundejerforeningen Ahornlunden/Vorupvænget har kæmpet en forgæves kamp for at få ændret vejnavnet for en del af Vorupvænget til Ahornlunden.

Vejen: Da Vejen Camping ved Vorupvænget i sin tid lukkede, blev der opført 18 ejerboliger. Lunderskov Nybyg stod bag projektet, der blev solgt som "Ahornlunden".

Til grundejernes fortrydelse valgte kommunen at skrive Vorupvænget og ikke Ahornlunden på vejskiltene. Lige siden har grundejerforeningen uden held kæmpet for at få vejnavnet ændret til Ahornlunden.

- Flere af vores grundejere var kede af navnet, for Vorupvænget er et belastet socialkvarter, siger Mogens Kjeldgaard, der er formand for Grundejerforeningen Ahornlunden/Vorupvænget.

I september afviste Udvalget for teknik og miljø grundejerforeningens ønske med den begrundelse, at der ikke er faglige eller juridiske begrundelser for at ændre vejnavnet.

- Men så greb vi fat i vejloven, der fastslår, at vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at enhver på lettest mulig måde kan orientere sig og finde frem til den vej eller den adresse, den pågældende søger, siger Knud Koch Jensen, som bor Vorupvænget 131.

- Mange af mine gæster, beklager sig over, at sådan som nummereringen er på Vorupvænget, er det vanskeligt, at finde min adresse. Vorupvængets nummerering opfylder ikke adressebekendtgørelsens anvisninger.