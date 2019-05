Ny strategi skal vise biblioteksvejen

- Læsning og lystlæsning er vigtigt - også set i børneperspektiv. En rapport viser, at børn lystlæser mindre, fordi deres opmærksomhed flyttes til andre platforme. Så vi råber lidt vagt i gevær, for vi er nødt til at forholde os til, hvordan vores børn i fremtiden bruger bøger og læsning, fortæller Kasper Østergaard Grønkjær, der også gerne ser, at der rundt på kommunens biblioteker vil være kulturelle oplevelser, der henvender sig til alle børn.

- Vi har en ambition om, at vi gerne vil være det mest tilgængelige bibliotek i Danmark. Der er nogle, for hvem det synes flovt at komme på biblioteket. Det kan være folk i kørestol, svagtseende eller ordblinde, der har en forestilling om, at "biblioteket har ikke noget tilbud til mig." Her vil vi gå ind og se, hvordan vi kan strukturere og lave vores indretning, så ingen skal komme i forlegenhed, siger Kasper Østergaard Grønkjær.

Med overskriften TilgængelighedsVejen skal blandt andet forstås, at der skal arbejdes med at gøre biblioteket til et sted, der er åbent for alle - uden begrænsninger.

Kasper Østergaard Grønkjær siger, at biblioteket i begyndelsen gerne vil være "fødselshjælper" på forskellige fællesskaber, men at det over tid kan være sådan, at brugerne selv finder sammen i forskellige fællesskaber.

- Bibliotekerne er også under udvikling og forandring, hvor man går fra at være et klassisk bibliotek til mere at være et "forsamlingshus," hvor der er plads til nye fællesskaber. Der kan man godt bruge inspiration fra, hvordan forenings- og idrætslivet gør tingene. Så hvor nogen går til fodbold, kan andre gå til en aktivitet på biblioteket, siger Kasper Østergaard Grønkjær og fortsætter:

FællesVejen arbejder med en beskrivelse af, at kommunens biblioteker skal blive et mødested for nye fællesskaber blandt både børn og voksne.

Viden og kultur

De to sidste fokusområder VidensVejen og KulturVejen dækker henholdsvis over, at biblioteket blandt andet skal være et informations- og videnscenter og et sted, hvor borgerne er med til at skabe kulturelle tilbud.

- Det kunne for eksempel være en mand på 75 år, der brænder for lokalhistorie og gerne vil fortælle om det. Her kan vi så stille vores viden og knowhow til rådighed og være med til at skabe et sted, hvor han kan få mulighed for at fortælle om det, han brænder for, siger Kasper Østergaard Grønkjær, der synes, at det har været meget spændende at arbejde med at få nedfældet fremtidens planer.

Der går dog lige lidt tid, inden kommunens biblioteksmedarbejdere kan komme i gang med at arbejde med strategierne for alvor.

- Jeg har en flok sultne medarbejdere, der glæder sig til at komme i gang. Men der er lige nogle ting, der skubbes foran, inden vi kan udkrystallisere dem, siger Kasper Østergaard Grønkjær med henvisning til, at medarbejderne om kort tid skal i gang med at forberede flytningen til det nybyggede bibliotek i Alfa Tower.