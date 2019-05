Ny sensation i Fæsted: Købmand tabte pung med alle sine penge

Sølvmøntskat fra middelalderen fundet ved Fæsted af Team Rainbow Power og arkæologer fra Museet på Sønderskov. I samme område fandt de samme personer den enorme guldskat for tre år siden.

FÆSTED: Hvor heldig kan man være? Nej, det er ikke købmanden, som en dag sandsynligvis i slutningen af 1300-tallet tabte sin pung på marken i Fæsted, da han måske var på vej til marked i Ribe, som havde heldet med sig den dag. Tværtimod. Han må have råbt og skreget af fortvivlelse, da han opdagede, at pungen var væk, og han må være gået tilbage i samme spor for at lede. 60 sølvmønter lå der i pungen, og nu var de væk. Han ledte, og han ledte - kan man tænke sig - men han fandt aldrig pungen. Nu godt 600 år senere tilsmilede heldet derimod detektor-holdet Team Rainbow Power - Poul Nørgaard Pedersen, Kristen Nedergaard Dreiøe og Marie Aagaard Larsen. For nogle uger siden fandt de en sølvmønt på marken ved Fæsted, og en minutiøs vandring med metaldetektorerne og en regulær udgravning afdækkede købmandens 60 mønter.

Hvorfor skatten endte i jorden ved Fæsted, ved vi ikke endnu, for det lykkedes ikke at finde en nedgravning, så måske er der tale om en rig købmands tabte pung. Lars Grundvad

De 60 fundne sølvmønter er alle af samme type fra Hansastæderne - ca. to centimeter i diameter som en gammel tokrone. Foto: Lars Grundvad, Museet på Sønderskov

Held igen - kan man sige! Det var nemlig Poul Nørgaard Pedersen, Kristen Nedergaard Dreiøe og Marie Aagaard Larsen, som i sommeren 2016 stod bag Danmarkshistoriens største og mest betydningsfund fra vikingetiden - bl.a. syv enorme guldarmbånd og en halv snes fantastiske guldsmykker i det samme område. I alt var 1,6 kg rent guld. Så - hvor heldig på en skala fra 1 til 10 skal man være for igen at finde en stor skat fra fortiden? Rent held var det nu ikke dengang for tre år siden. Det var næse og logik. Der var nemlig fundet en guldkæde på marken ved Fæsted i 1911, og der kunne jo ligge mere, mente regnbue-teamet! Og det gjorde der. Men det nye fuld er lidt heldigt. Leder af Fæsted-udgravningen, arkæolog Lars Grundvad fortæller, at der ikke er noget på marken med sølvfundet - to km nordvest for guldmarken og nord for Ribe-landevejen - som umiddelbart tyder på, at her er spor af middelalderen. - Da de første møntfund blev opdaget af de tre amatørarkæologer, underrettede de hurtigt museet, og vi søgte derefter midler til en redning af skatten hos Slots- og Kulturstyrelsen. Midlerne blev bevilget, og derfor kunne der i alt reddes 60 hele og itubrudte mønter, fortæller Lars Grundvad.

Detektor-holdet Team Rainbow Power - Poul Nørgaard Pedersen, Marie Aagaard Larsen og Kristen Nedergaard Dreiøe - har gjort det igen - fundet en stor, gammel skat ved Fæsted. I 2016 fandt de den enorme guldskat. Foto: Museet på Sønderskov

En formue - Hvor mange mønter skatten reelt indeholdt er svært at sige, men det er klart allerede nu, at flere af stykkerne kan sættes sammen, og at det udgravede felt er tømt for metaller. - Hvorfor skatten endte i jorden ved Fæsted, ved vi ikke endnu, for det lykkedes ikke at finde en nedgravning, så måske er der tale om en rig købmands tabte pung. En købmand som drev ivrig handel med Hansestæderne, for alle mønter er nemlig slået i slutningen af 1300-tallet i disse rige handelsbyer. - Det er et meget vigtigt fund. Det er den første af sin slags fra middelalderen i vores del af landet, og det er ikke mindst det, som gør det interessant. Mønterne er nu ved at blive registreret af museets arkæologer og skal derefter til danefævurdering hos Nationalmuseet i København. Lars Grundvad fortæller, at den yngste mønt er fra tidligst 1389, da Margrethe 1. regerede Norden, så enten har købmanden - eller hvem det nu var - mistet sig pung det år eller senere. Hvor stor værdi, mønterne har haft for 600 år siden, tør Grundvad ikke skyde på. - Alene det, at de er af sølv, vidner om en vis værdi, men om det svarer til 10.000 eller 100.000 kroner er ikke til at vide. Nu håber Lars Grundvad, at Museet på Sønderskov får lov at udstille møntskatten, før den skal sendes til Nationalmuseet.

Guldskatten fra Fæsted er nu udstillet på Nationalmuseet. Der havner den nye sølvskat også, men chefarkæolog Lars Grundvad håber at få lov at udstille sølvmønterne på Sønderskov i en periode, før de sendes til København. Foto: Steen Rasmussen

Guldskatten fra Fæsted rummer også en række fantastiske smykker fra vikingetiden. Det her med den røde sten er den smukkede. Foto: Museet på Sønderskov

For et par år siden udgav Museet på Sønderskov en bog om guldskatten fra Fæsten. Foto: Steen Rasmussen

PostNord udgav i januar fem frimærker med motiver af vikingernes smykker og kunst. Bl.a. pragtspændet fra Fæsted. Tegningerne er skabt af Bertil Skov Jørgensen, som voksede op i Askov.

Det var her på marken ved Fæsted, at Rainbow-teamet med bl.a. Poul Nørgaard har fundet sølvskatten. Foto: Lars Grundvad, Museet på Sønderskov

Var det en uheldig købmand, som tabte sin pung med en formue i sølvmønter en dag i slutningen af 1300-tallet? Foto: Lars Grundvad, Museet på Sønderskov

Museumsdirektør Bo Ejstrud med guldskatten fra Fæsted. Foto: Steen Rasmussen

Rainbow