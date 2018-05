Ny praktisk skole for unge uden uddannelse eller job

VEJEN: Vejen satser på at få en såkaldt FGU-skole. Det skal i givet fald ske i et nært samarbejde med Kolding Kommune, hvor en anden FGU-skole så skal placeres. Og Koldingskolen vil blive samlende fælles institution for de to skoler.

For Vejen Kommune har man fra centralt hold beregnet, at der vil være 123 helårselever på sigt, mens Kolding vil have 186 helårselever.

I Vejen vil eleverne komme fra EGU, KUU, produktionsskolen samt nogle fra VUC.

I dag er der et hav af uddannelser for gruppen af unge under 25 år, der endnu ikke er i uddannelse eller job, men fra 1. august næste år træder den statslige, forberedende grunduddannelse, den såkaldte FGU, i stedet og samler de forskellige nuværende skoletilgange i én indgang med tre linjer - almen, erhverv og produktion, hvilket vil sige henholdsvis videre skolegang f.eks. på HF, erhvervsuddannelser eller direkte beskæftigelse med eksempelvis specialarbejderkurser.