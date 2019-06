Ny plan for Vestergade vil give Rødding et nyt look

Økonomiudvalget har nu sat gang i ny lokalplan for området ved Vestergade i Rødding, hvor en række bygninger væltes for at give plads til 33 lejeboliger.

Rødding: De store og tunge entreprenørmaskiner har længe været i gang i Rødding. Den gamle brugsbygning er jævnet med jorden, og også den tidligere ABC Lavpris-ejendom i Vestergade er ved at blive revet ned.

Det samme vil ske for yderligere nogle bygninger og huse i Vestergade. Alt sammen for at give plads til et nyt boligprojekt med etablering af 33 lejeboliger.

Økonomiudvalget har på sit seneste møde besluttet at sætte gang i lokalplan 310. Boligprojektet vil få så stor en betydning på vestbyen, og for at der kan stilles krav til projektet i forhold til disponering, materialevalg samt ubebyggede arealer skal der udarbejdes en lokalplan.

- Det er et projekt, som virkelig vil forandre området ved Vestergade i Rødding. En række bygninger er ved at blive pillet ned. Det hele ender med et positivt projekt for Rødding, siger borgmester Egon Fræhr.

Lokalplanen vil blive koordineret med den overordnede planlægning for centrum i Rødding. Det gælder initiativer med omdannelsen af Enghave Plads ved den tidligere brugsbygning.