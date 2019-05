Ny massør åbner i Nørregade i Vejen

Vejen: Smerter i kroppen. Ømme og spændte muskler efter træning. Spændinger på grund af arbejde.

Det er blot noget af det, som massage kan løsne op for. I Nørregade 90 B i Vejen er en ny massageklnik klar til at åbne fra den 1. juni.

Det er den 44-årige Mint Clausen, som står bag åbningen af Vejen Traditionel Thai Massage. Hun er uddannet massør - men har ved siden af et job som hjemmehjælper. Mint Clausen bor i Vejen:

- Vi har mange forskellige massagebehandlinger at vælge imellem. Behandlingen er beregnet til at forhindre, modvirke og løsne op for eventuelle smerter, fortæller hun.

Blandt tilbuddene er genopfriskning af kroppen med afslappende thailandsk oilemassage, dybdegående sport-massage på ryg, len og muskler samt fod- eller hovedmassager.

Mint Clausen tilbyder også firmaaftaler, og så konstateres det i øvrigt på klinikkens hjemmeside, at intim massage ikke er blandt tilbuddene.

Åbningen markeres med åbent hus lørdag den 1. juni fra klokken 9-13.