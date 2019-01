Ny købmandsbutik i Gesten kræver trafikale adgangsforhold

Hun peger på, at det eventuelt kan være en løsning at sænke farten på Gestenvej helt fra Gesten Kirke og hen til Andstvej. I dag er der fartbegrænsninger omkring kirken og omkring Andstvej, men ikke på vejstykket midt imellem.

- Jeg kan ikke se, at der skulle være det store problem i at sikre gode adgangsforhold til en ny købmandsbutik på Gestenvej. Der er mange muligheder. Man kan lave et vigespor, men det. synes jeg nu ikke, er nødvendigt. Det har man jo valgt ikke at gøre ud for Jem & Fix i Vejen, hvor der også er en cykelsti.

Der er en cykelsti langs med Gestenvej i den side af vejen, hvor købmandsbutikken skal ligge, og spørgsmålet er, hvordan man bedst muligt sikrer trafiksikkerheden, når der skal skabes adgangsforhold, der gør det muligt for trafikanter at holde ind ved butikken og handle.

En årelang kamp

Marion Mortensen er tidligere formand for Gesten Lokalråd og har i syv-otte år kæmpet for at få Vejen Kommune til at gå i gang med at byggemodne det jord, der ligger bag ved Gesten Friridscenter og grænser op imod det jord, hvorpå der måske skal bygges en ny købmandsbutik.

- Jeg har rykket for det projekt hvert eneste år, men der er ikke rigtigt sket noget. Jeg har nu kontaktet kommunaldirektør Ole Slot og har sagt, at nu må de finde på noget. Det kan ikke være rigtigt, at Gesten-borgerne skal holdes hen med snak. Projektet med byggegrundene er jo allerede vedtaget i byrådet, påpeger hun.

Vagn Sørensen (V), formand for Vejen Kommunes teknik- og miljøudvalg, mener, det er en god idé at flytte købmandsbutikken i Gesten ud til Gestenvej, da det vil kunne give flere kunder og dermed økonomisk være med til at sikre, at der også mange år fremover er en købmand i Gesten.

Med hensyn til de trafikale adgangsforhold oplyser han:

- Alt kan lade sig gøre. Spørgsmålet er, hvad man prioriterer at bruge penge på. Vi skal sikre, at adgangsforhold til den nye butik ikke bliver trafikfarlige. I sidste ende kan vi vælge at fordele udgifterne til den løsning, vi vælger, men det er jeg ikke optaget af lige nu. Jeg er optaget af at finde ud af, hvilke muligheder der er for at sikre gode adgangsforhold til en ny butik.