Ny kæde til Vejen: Mægler holder kortene tæt til kroppen

Virker større

Den ukendte køber har valgt Vejen, fordi vedkommende synes, at byen indeholder meget mere, end dens størrelse berettiger til med et rigt handels- og byliv og ungdomsuddannelser tæt på, fortsætter han.

- Når vi ser, at detailkæderne ikke altid vælger Vejen, er det fordi, byen ikke har så mange indbyggere, som deres koncepter kræver. Der var lidt samme problemstilling, da vi fik Normal (som åbnede i Nørregade i 2016, red.) til byen. I begyndelsen var de slet ikke interesserede, men da de så kom besøg, kunne de godt se, at det passede fint ind. Vejen har et stort opland, mange unge mennesker og gode transportmuligheder i form af motorvej og jernbane, og derfor føles den større, end den egentlig er. Det er det, der gør det spændende at arbejde med erhvervsejendomme. Vi skal have dem til at tro på Vejen, siger Ole Kronholm.

Ejendomsmægleren oplyser, at Lisbeths Køreskole fortsat vil høre hjemme på ejendommens førstesal.