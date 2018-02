I første omgang er der penge til KOL-indsatsen i to år. Derefter vil udvalgsformand Bodil Staal og resten af Udvalget for Social og Ældre tage stilling til, om den skal gøres permanent. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Vejen Kommune har fået godt 1,7 mio. kr. af Sundhedsstyrelsen til at ansætte en sygeplejerske med specialiseret viden om KOL samt til et generelt kompetenceløft på området. Indsatsen skal forhindre indlæggelser og forbedre livskvaliteten for folk med den kroniske lungesygdom.

Vejen Kommune: Flere og flere borgere i Vejen Kommune bliver ramt af lungesygdommen KOL. - Samtidig kan vi se, at der er en markant stigning i antallet af indlæggelser og genindlæggelser for borgere, der har KOL, fordi de typisk får lungebetændelse og lignende, siger Bodil Staal (S), ny formand i Udvalget for Social og Ældre. Derfor er kommunen nu på vej med en ny indsats, der skal gøre livet nemmere for dem, der allerede er ramt af lungesygdommen, og forhindre de mange indlæggelser. Sundhedsstyrelsen har bevilliget godt 1,7 mio. kr. til formålet, hvoraf godt en mio. kr. skal bruges til at ansætte en sygeplejerske med specialviden på området. - Målet med indsatsen er først og fremmest at give borgerne en bedre livskvalitet. Sygeplejersken skal rådgive og støtte KOL-ramte borgere i kommunen og formidle sin viden til resten af det sundhedsfaglige personale, siger Bodil Staal. Cirka 350.000 kr. skal bruges til at efteruddanne plejepersonalet og give området et generelt kompetenceløft. - Her spiller sygeplejersken i kraft af sin store faglige viden også en stor rolle, siger Bodil Staal.

Hvad er KOL? KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

Det er en lungesygdom, som rammer mange danskere. Omkring 320.000 personer lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen.

De typiske tegn på KOL er: hoste, åndenød og pibende eller hvæsende vejrtrækning i mere end to måneder.

Cirka 5.500 personer dør på grund af KOL hvert år, hvilket gør sygdommen til den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark

Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU.

Kilde: Lungeforeningen

App giver muligheder De sidste cirka 350.000 kr. går til at videreudvikle Vejen Kommunes eksisterende KOL-app, som giver borgerne en række muligheder. Blandt andet kan de lave egne målinger og kommunikere med fagpersoner. - Den er i grunden ret speciel for Vejen Kommune, og den skal justeres og videreudvikles, for det er en god indsats, siger Bodil Staal. Mens det primære mål er øget livskvalitet for de borgere, der er ramt af lungesygdommen, spiller økonomi også en rolle. Det er nemlig blevet dyrere for kommunerne, når en person over 65 år indlægges eller genindlægges. - Så det er selvfølgelig også for at spare penge på den konto. Men samtidig får borgeren det også bedre, så det er win-win for alle, siger Bodil Staal.