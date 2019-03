Ny forstander på Vejen Business College

Det reducerede ansøgerfeltet til to ansøgere, som deltog i anden samtale, og et enigt ansættelsesudvalg pegede på Morten Kornerup-Bang, der på et efterfølgende bestyrelsesmøde i går blev udnævnt til forstander.

Vejen: Ansættelsesudvalget på Vejen Business College brugte tre måneder på ansættelsesprocessen for at finde en ny forstander.

Fuld tilslutning

Morten Kornerup-Bang har været ansat på skolen siden 1992, først som adjunkt, og siden 1996 som uddannelseschef for både skolens gymnasiale uddannelse hhx og skolens merkantile erhvervsuddannelser, EUD Business og EUX Business. Han har været konstitueret forstander, siden januar 2019.

- Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Morten Kornerup-Bang, som forstander på Vejen Business College. Morten Kornerup-Bang har gennem hele sin ansættelse på skolen, udvist en fantastisk omhu og brændt for skolens elever og ansatte, så jeg er overbevist om, at vi ikke kan få en bedre leder til at samle og motivere skolens personale og elever i den rigtige retning og dermed også sætte Vejen Business College øverst på ønskesedlen for Vejen kommunes unge, når de skal vælge en ungdomsuddannelse, siger Ole Stubbe, bestyrelsesformand for Vejen Business College, i en pressemeddelelse.

- I bestyrelsen er der fuld tilslutning til og enighed om, at ansætte Morten Kornerup-Bang, som en yderst kompetent forstander. Morten Kornerup-Bang er kendt og vellidt af både personale og elever, og har også vist os, at han er i stand til at vise retningen fremad og være klar til at gå forrest, siger Ole Stubbe