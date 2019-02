Ny forsøgsordning på genbrugspladsen bliver godt modtaget

Andrei Dranga, Holsted, 32 år og slagteriarbejder: - Det er en god idé - i hvert fald for de små ting. En genbiks er også en god idé for at hjælpe de mindre bemidlede. Det kunne for eksempel være flygtninge, som på den måde måske ville kunne anskaffe sig nogle møbler. Det havde jeg selv brug for, da jeg i sin tid kom til Danmark. Og måske vil der så også blive mulighed for at genbruge kassert, men stadig brugbart elektronik. Foto: Søren Dippel

Brørup: Tanken om, at andre måske kan få glæde af noget af det, som man har besluttet sig for at kassere, lyder godt. Sådan synes de fleste af de mennesker, JydskeVestkysten snakkede med lørdag formiddag på genbrugspladsen i Brørup. Vi spurgte om, hvad de synes om kommunens plan om en ny forsøgsordning med en såkaldt genbiks. Det er en god plan, lød det samstemmigt.

Lars Buus, Føvling, 49 år og ingeniør: - Det er en rigtig god idé. Alt for ofte har jeg bare smidt ting og sager ud, som sagtens kunne genbruges. Men det sker jo, når for eksempel børnene er vokset fra nogle af deres ting. Men faktisk har jeg selv et 50-tommers tv og et induktionskomfur, som jeg står for at skulle kassere. Jeg synes, det ville være fedt, hvis andre kunne få glæde af det, med sådan en genbiks. Foto: Søren Dippel

Lasse Cassøe, Holsted, 28 år og landbrugsmekaniker: - Jeg synes, at en genbiks ville være en fin idé. For eksempel er jeg i dag her på genbrugspladsen for at kassere nogle vinduer, men jeg har også en fuldt anvendelig terrasedør, som jeg må smide ud. Men efter min mening ville det være fint, hvis andre så kunne få den og dermed genbruge den. Foto: Søren Dippel

Lone Poulsen, Brørup, 38 år og social- og sundhedshjælper: - Sådan en genbiks er en rigtig god idé. Man kommer jo ofte til at smide ting ud, som andre måske sagtens kunne bruge. Med en genbiks kan vi også hjælpe andre, der måske ikke har så mange penge. Men jeg ville da også selv syntes, at det kunne være spændende at besøge sådan en genbiks for at se, om der måske er noget, som kan genbruges. Foto: Søren Dippel