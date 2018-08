Ny cykelsti indvies under landsbyfestival

Lørdagen kommer til at starte allerede kl. 9., når Hovborgs nye cykelsti skal indvies. Det kommer til at foregå fra byens sydlige ende, hvor cykelstien starter. Vejen Gardens Old Boys orkester spiller, og der er taler af Vagn Sørensen og den lokale politiker Charlotte Klausen. Hun får æren af at klippe snoren over.

Hovborg: Så tegner der sig et billede af årets Landsbyfestival i Hovborg. Nogle bagmænd besøgte Vorbasse Marked, hvor man "solgte" Hovborg som en lille hyggelig landsby, og hvor der blev reklameret for landsbyfestivalen fredag 17. og lørdag 18. august.

20 stande

Og så er der jo alle boderne. Der er tilmeldt omkring 20 stande og mange bagagerumssælgerne er også klar. Samtidig bliver der kartoffelspil og kartoffelkonkurrencer for børn ved legepladsen og anlægget bag Brugsen. Alt dette krydres med jazzmusik, og kl. 12 er det tid til at indlevere sit forslag til Hovborgretten på kroen, hvor en dommer er klar til at bedømme de forskellige retter. Når klokken er 14 er der koncert i krohaven med Vejen Gardens Old Boys orkester. Mens orkestret holder en lille pause bliver det afsløret, hvem der har vundet æren af at have lavet Hovborgretten.