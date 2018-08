Nu titte til hinanden i kirkens legestue

Vejen og Holsted Kirker vil synliggøre folkekirken og har ansat en diakonimedarbejder. Blandt andet skal en legestue i Sognegården i Vejen være med til at synliggøre kirken.

Vejen: Omsorg og medmenneskelighed er noget af det, som hører til i den danske folkekirke, og i Vejen Kirke og i Holsted Kirke, kommer det til udtryk på flere forskellige måder. De to kirker er for eksempel gået sammen om at ansætte en diakonimedarbejder, som skal tage sig af den kirkelige omsorg. Det er den læreruddannede Mette Bjelskov, som i et års tid har været primusmotor i flere forskellige projekter, der også har til formål at synliggøre kirken.

I Vejen er et af projekterne en ugentlig legestue for børn i alderen fra nul til tre år.

- Men legestuen er lige så meget også for børnenes forældre, der her får lejlighed til at få et afbræk i hverdagen og at snakke med andre forældre. Vi voksne drikker så kaffen sammen, når børnene er godt i gang med at lege og alligevel har glemt tid og sted, siger Mette Bjelskov.

Mellem seks og otte børn plejer at deltage, og det er så få, at det giver Mette Bjelskov og børnenes forældre god tid, plads og rum til det enkelte barn.

- Og det er ikke bare mødrene og deres børn, der er med - også fædrene er med. Vi har familier fra Lunderskov, Askov, Brørup og Rødding, som deltager, siger Mette Bjelskov og forklarer, at også forældre, som har adoptivbørn, har deltaget.

- Vi har haft en gruppe af adoptivforældre med, som har givet udtryk for, at de synes, den ugentlige legestue er et godt initiativ. Adoptivforældre har længere orlov, og har måske derfor også brug for at møde andre forældre undervejs i hele orlovsforløbet.