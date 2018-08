Nu skal der spares: Vejen mangler 50 millioner kroner på næste års budget

Vejen Kommune: Økonomien er presset.

Flere ældre, der lever længere, højere fødselstal og flere voksne handicappede, der har behov for støtte. Det er årsagerne til, at Vejen Kommunes driftsomkostninger for 2019 og overslagsårene 2020-2022 årligt i det tekniske budget er mellem 40 og 50 millioner kroner højere end budgetteret.

Samtidig har kommunen en økonomisk målsætning om et budgetteret driftsoverskud på 70 mio. kr., der skal gøre det muligt at investere i for eksempel veje og bygninger.

Det betyder, at byrådet ved de kommende budgetforhandlinger skal prioritere udgifterne benhårdt for at få budgetterne til at hænge sammen.

- Administrationen har udarbejdet et teknisk budget, der viser, hvordan budgettet for de kommende år ser ud, hvis vi fortsætter som hidtil. På den baggrund kan politikerne drøfte forskellige scenarier og handlemuligheder. Økonomisk set bliver den primære opgave at forbedre driftsresultatet med omkring 50 mio. kr. årligt. Det er væsentligt mere, end der har været behov for i de senere år, siger direktør Henrik B. Larsen.