Vejen: I disse dage er der for alvor gang i karakterræset, og studenterne springer ud på stribe. Selv om det ikke er alle, som scorer et 12-tal ved eksamensbordet, er der stadig håb, for dem havner i den forkerte ende af karakterskalaen. At fejle er nemlig muligheden for at begynde igen forfra, men nu endnu klogere.

Mandag gik det for alvor løs på Vejen Gymnasium og hf Her kom der huer på hovederne af de første studenter, og det allerførste hoved tilhører Christel Torp Petersen fra Andst. Hun var til eksamen i faget, historie, og skulle her forklare, hvordan vi i Danmark er gået - som spørgsmålet til hende lød: "Fra fattigforsorg til velfærdsstat". Det klarede hun til et 12-tal, og til spørgsmålet om, hvad der videre skal ske, er hun ikke i tvivl om: - Nu skal jeg bare have mig et sabbatår.

Et massivt opbud af familie og venner, bevæbnet med kameraer, langstilkede roser og studenterhuer, var mødt op til fejringen af gymnasiets første studenter.

- Her er det gymnasieeleverne, der først får huen på hovedet. Senere på formiddagen kunne hf-eleverne også færdiggøre deres eksaminer og få huen på, siger Vejen Gymnasium og hf's rektor, Lars Amdisen Bossen.