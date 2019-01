Nu kan Ladelund-eleverne ride i to store haller

Ladelund Efterskole har så stor søgning til sin hestelinje, at det har været nødvendigt at bygge en ridehal mere. I foråret laves en gammel maskinhal, som tidligere har været brugt som ridehal, om til en ny stald.

Efter denne opvisning red én af Bruno Nielsens dygtige dressurryttere, Nadja Lindsov, og til sidst gav seks af efterskolens entusiastiske elever en kvadrille-opvisning. Det vil sige, at hestene udførte forskellige øvelser i et nøje planlagt program, hvor samarbejdet rytterne imellem var i højsædet.

- Vi har brug for den nye ridehal. Vi har 50 elever i efterskolen, som rider - heraf har de 20 medbragt egne ponyer og heste - og eleverne tilbydes masser af undervisning. Indtil nu har vi ofte haft to undervisningshold i hallen på samme tid. Det bliver rart fremover at kunne dele undervisningen op, lød det ved indvielsen fra efterskoleforstanderen.

I forvejen har Ladelund Efterskole en stor ridehal, så efterskolens elever og medlemmerne af Ladelund Rideklub har nu to ridehaller med internationale mål (20 gange 60 meter) at vælge imellem.

Et gældfrit byggeri

Steffen Bendix Pedersen oplyser, at byggeriet af den nye ridehal er et led i en større plan for at forbedre forholdene for både heste og ryttere. Der er investeret tre millioner kroner i projektet, og investeringen er udelukkende finansieret af opsparede midler.

Han takkede ved indvielsen både håndværkere, firmaet Dansk Halbyggeri A/S, efterskolens bestyrelse og Ladelund Rideklub for et godt samarbejde omkring byggeriet.

Den nye hal tages lørdag i brug i forbindelse med et ridestævne.