GLEJBJERG: - Mange bilister bliver sikker sure, når de for sent opdager at Grenevej er spærret ved Terpling Å i tiden frem til den 7. juni - men sådan er det bare, konstaterer vor mand på byggepladsen, Heine Fricke.

- Baggrunden er, at der er foretaget boreprøver i undergrunden, og der var brug for at genetablere en kraftigere version af broen.

- I disse tider kan der være grund til at rose Vejen Kommune, at forebygge at broen ikke styrter sammen, og vi ville have ulykker til følge. Tænk bare på broen i Italien, som sidste år brød sammen. Der bliver kørt kæmpestore landbrugskøretøjer over broen i Glejbjerg til daglig, og det gør det betryggende at tænke på, at broen nu får ekstra styrke, rapporterer Heine Fricke.