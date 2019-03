Rødding: Foråret er på vej, og samtidig med alle vintergækkerne springer gymnasterne i denne tid ud med opvisninger på stribe. Et af de første steder, hvor gymnasterne folder sig ud, er i Rødding Centret, hvor Rødding Gymnastikforening lørdag inviterede til gymnastikafslutning med et flot program og 14 forskellige opvisningshold.

Og mage til opvisning, som de 138 gymnaster fra Ågård Efterskole viste, inden det hele gik i gang, skal man lede længe efter. Ja, det var bogstaveligt talt et øredøvende flot opvarmningsshow, gymnasterne her gav for øjnene af et talstærkt publikum. Det var næsten som en militær eksercits blot med den forskel, at her var der ikke én øverstbefalende, som gav højlydte ordrer. Alle for én var det gymnasterne selv, som af deres lungers fulde kraft under hele opvarmningen råbte i takt og så højt, at taget i Hal 1 var ved at lette.