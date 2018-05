Nu er der atter godt med vrinsk i Vejen Rideklub

Engagerede forældre

- Alt, hvad vi foretager, sker på frivillig basis, og heldigvis oplever vi en kæmpestor opbakning fra medlemmernes forældre, siger Helle Fyhn.

Vejen Rideklub har indledt et samarbejde med Dansk Folkehjælp og UngeNet Vejen, og her havde klubben i april besøg af 18 piger og drenge, som fik lov at opleve ridesporten på nærmeste hold. Det er et arrangement, som vil blive gentage til næste år.

En af klubbens mange engagerede forældre, som var med ved stævnet, er Jeanette Fogh, Vejen.

- Min datter, Josephine, er fem år og den yngste deltager i stævnet. Hun rider dressur. Vi er her meget i klubben. Hvis det skal køre rundt, er vi jo nødt til at hjælpe til. Jeg er så glad for, at man i rideklubben har øje for, at det hele skal foregå på børnenes vilkår. Jeg har en datter mere, Caroline, som er to år, og som snart også skal gå til ridning, hvis hun har lyst. Ja, hun hjælper allerede med at muge ud i boksene. Dette her er en rideklub lige efter min smag - en klub, hvor vi på ingen måde oplever nogen form for snobberi, siger Jeanette Fogh.