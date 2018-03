Nu bliver de gule grillet

Konflikt

VEJEN: Stort set alle lærere i Vejen Kommune er organiseret i Danmarks Lærerforening, men et fåtal kører friløb og står enten helt uden for fagbevægelsen eller er medlem af en af de såkaldt "gule fagforeninger".

Normalt kan de uorganiserede gemme sig i mængden, men under en eventuel strejke vil de blive meget synlige, når de skal passe deres arbejde, mens kollegerne står på fortovet og vifter med de røde faner.

- Vi har en meget høj organisationsprocent i Vejen Kommune. På de fleste af de små skoler er 100 procent med i Lærerforeningen, og det er især på de store skoler, at der er ansatte står udenfor. Det bliver ikke rart for dem under en konflikt, mener kredsformand Birthe Cramon.

Hverken Lærerforeningen eller skoleforvaltningen har et præcist tal på hvor mange "gule lærere", der er ansat i Vejen Kommune. 419 lærere er medlem af Vejen Lærerkreds, og skolechef Regin Holm oplyser, at kommunen har 419 lærere på lønningslisten. Begge beskriver antallet af uorganiserede lærere som "meget få". Der er heller ikke præcise tal på antallet af lærere, som er tjenestemænd, og som derfor ikke må strejke. Her er tallet også "meget få".

Ind i folden

- Lærerkredsen og tillidsmændene på alle skoler gør hele tiden meget for at få alle lærere organiseret. Under en strejke vil de komme i fokus. Og det ved de godt. De sidste uorganiserede kan godt nå at melde sig ind, men man kan ikke få strejkestøtte det første år. Man kan få et strejkelån, som skal tilbagebetales, oplyser Birthe Cramon.

- Selv om de ikke er organiseret, får de del i de goder, som vi opnår, og det er jo ikke helt rimeligt, når de ikke er solidariske.

Alle lærere og uddannede pædagoger på folkeskolerne i Vejen Kommune er omfattet af en eventuel strejke. Dog er pædagogmedhjælpere og -assistenter på ni skoler ikke omfatter af en konflikt. Her vil der under en strejke i begrænset omfang blive tilbudt pasning i sfo.

På de seks sidste skoler bliver en strejke total - altså uden hverken undervisning eller pasning. Det drejer sig om Askov-Malt Skole, Brørupskolen, Føvling Skole, Gesten Skole, Rødding Skole og Glejbjerg Skole.