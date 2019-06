Northern Assembly giver koncert i Glejbjerg

GLEJBJERG: Fredag den 25. oktober giver Northern Assembly koncert på Hotel Glejbjerg.

Som navnet antyder består gruppen af nordiske musikere med smittende spilleglæde og stærk sangskrivning som nogle af deres åbenlyse kvaliteter. Gruppen er bygget op omkring sangduoen Andreas Bevan og Dina Danielsdatter, der hver især har rejst vidt og bredt. Begge to er opvokset alle andre steder end Danmark - fra den idylliske engelske landsby, til Atlanterhavets vilde Færøerne, til Norge og til Afrikas højland Etiopien. Northern Assemblys noget uklare fornemmelse af hvor "hjem" er giver inspiration til deres musik, som med historier om rodløshed og medrivende, livsbekræftende toner bedst kan beskrives som "Rootless Folk". I samspil med trommeslager Jens Hedegaard og kontrabassist Jesper Smalbro, som i øvrigt har deres rødder solidt plantet i den jyske muld, skabes der i Northern Assembly melodisk nordisk folkmusik, der leder tankerne hen på bl.a. Simon & Garfunkel. Bandet har bl.a. spillet på Tønder Festival, Smukfest og Fanø Vesterland og været på turneer til Schweiz, Korea og Færøerne. - Glæd jer til en anderledes koncert med et meget charmerende band, der leverer smukke tekster, spændende musikalske detaljer og musikalsk samspil i høj klasse, siger formand for arrangøreren Kulturelt Samråd i Glejbjerg, Lis Noer.