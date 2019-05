Nørklepiger vælger den grønne genbrugslinje

HOLSTED: Statsminister Lars Løkke så sit snit til at annoncere det længe ventede folketingsvalg, netop som Røde Kors' nørklepiger i Holsted viste snittet i årets produktion af tøj til organisationens katastrofelager.

Det skete henholdsvis fra Folketingets talerstol i hovedstaden og på den traditionelle udstilling i Vestergade 17 i Holsted By, som altid sætter punktum for sæsonen.

- Grundlovsdag!

- Jamen, det er da en fin dag til et valg, mente en af de næsten 40 modne kvinder, som i år har deltaget i nørkleriet.

- Men så skal vi jo til valg to gange med få dages mellemrum. Er det ikke lidt meget af det gode, mente en anden.

- Kunne han da ikke have samlet de to valg på én dag! Det må da være dyrere at holde to valg end ét.

Nørkleholdet har nu fungeret i 32 år, og de har aldrig brugt én krone på råvarer. De har altid anvendt genbrugstøj, som bliver sprættet op og klippet til nye mønstre til de mange slags tøj. Striktrøjer bliver trevlet op og strikket igen. Genbrug er hele ideen i Røde Kors' nørkleprogram.

I år har det også været muligt at anvende nyt - eller i al fald aldrig brugte stoffer. Krydset blev sat ved en slags Stop Tøjspild. Inger og Ernst Poulsen forærede nørklerne et stort parti stof, som de aldrig fik brugt i deres firma Holleskov Tøj mellem Tobøl og Stenderup, men som nu kommer ofre for katastrofer i den tredje verden til gavn og glæde.

- Det siger vi mange tak for, sagde leder af nørklerne Kirsten Bech. Hun takkede også de aktive kvinder, som i løbet af vinteren har produceret godt 2.000 stykker tøj, der nu er på vej til Kliplev, hvor Røde Kors har et katastrofelager.

- Det er et rigtig flot resultat.

Og så var der kaffe og kage og lejlighed til en smule valgsnak blandt så meget andet, der også skulle have en stemme.