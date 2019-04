"Uagtet ens holdning til tildækning mener jeg, at dialog er den eneste vej frem, og skolens reaktion er meget problematisk i et demokratisk lys". Det skal understreges, at selv om den unge kvinde i niqab jo overtrådte "maskeringsforbuddet," var der ingen andre, der gjorde noget forkert", skriver borgeren i en mail til avisen.

Det har fået en borger, som insisterer på at være anonym, til at kontakte avisen. Borgerens navn, som er kendt af redaktionen, ønsker at være anonym på grund af hensynet til sit barn.

Skik følge

Claus Holm var ikke informeret om, at to lærere via en forældre havde aftalt et møde med to muslimske kvinder - og det skal han heller ikke nødvendigvis være, forklarer han. Han så tilfældigvis kvinderne, den ene i niqab, den anden med tørklæde, på skolen og kontaktede dem.

- De var vældig søde at snakke med, men de insisterede på at tale med eleverne uden at ville fjerne maskeringen. Jeg forklarede, at vi er en offentlig virksomhed, at vi er en åben skole og meget gerne vil debattere alle mulige emner, men vi kan ikke medvirke til at overtræde landets love. Det endte med, at kvinderne gik uden at møde eleverne.

I efteråret afviste Claus Holm den stærkt indvandrerkritiske formand for partiet Stram Kurs Rasmus Paludan at tale med skolens elever under en ekskursion til København. Holm forklarer, at det ikke handlede om at forbyde visse holdninger, men alene om et sikkerhedshensyn. Rasmus Paludan er af og til indblandet i tumult, og det ville Claus Holm ikke risikere at udsætte eleverne for, så længe de er i skolens ansvar.

Nogle elever overtrådte beslutningen og mødtes med Rasmus Paludan på Strøget. På et efterfølgende møde på skolen med de pågældende elever og deres forældre, fastslog Claus Holm, at eleverne havde opført sig uacceptabelt. Så længe, de går på hans skole, må de rette sig efter reglerne.

- Sådan er det, når vi har ansvaret for eleverne. Hvad de gør privat, blander vi os selvfølgelig ikke i.