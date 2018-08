Den tidligere Kiwi genåbner efter en renovering i første halvdel af november. Salling Group vil desuden udvide Netto i Brørup i løbet af et år eller to.

Salling Group har siden sommeren 2017 forsøgt at udleje butikken i Jels. Ingen har tilsyneladende bidt på krogen, og nu har Salling Group så besluttet selv at anvende lokalerne til en Netto.

Kiwi drev 103 butikker fordelt over hele landet. 30 af butikkerne blev lavet om til Spar eller Meny, mens resten blev lukket. Omkring 1.600 ansatte blev fyret som følge af butikslukninger, mens 800 ansatte fra Kiwis butikker fortsatte i andre butikker.

- Der er nogle småting i lokalerne i Jels, som skal laves om, og så skal det hele sættes i stand, før vi kan åbne. Det hele skal up to date. Der er også leveringstid på nogle kølere, så vi åbner nok midt i november eller måske i begyndelsen af november, oplyser Nettos udviklingsdirektør Carsten Hadsbjerg.

JELS-BRØRUP: Rygterne har svirret et stykke tid, og nu kan de bekræftes: Netto åbner i Jels. Salling Group, som ejer Netto, har desuden besluttet at udvide sin filial i Brørup.

Tør godt

- Den slags beslutninger tager sin tid, men vi har talt os frem til, at vi godt tør prøve kræfter med Jels. Vi kaster os ud i det og mener, at der er basis for en dagligbutik mere i området.

Carsten Hadsbjerg fortæller, at det desuden er besluttet at udvide den eksisterende Netto i Brørup. Det vil ske i 2019 eller 2020.

- Det går rigtig godt i Brørup, og der er brug for mere plads. Om det så sker til næste år eller først i 2020, er der endnu ikke taget beslutning om.

Discountkæden Kiwi ombyggede så sent som i 2016 90 butikker i hele landet for samlet set 55 millioner kroner. Den absolut største ombygning foregik i butikken i Brørup. Butiksarealet blev udvidet med 63 kvadratmeter, og store dele af butikken blev spejlvendt. Kun et år senere blev den lukket.