Nej til særlig ordning om forslag fra borgerne

- Tværtimod vil vi holde fast i en smidig og fleksibel dialog med kommunens borgere. Det synes vi allerede, at vi har i dag, og borgere, om det så er enkeltpersoner, lokalråd eller foreninger, er velkommen til at fremsende forslag, som vi så kigger på, siger borgmester Egon Fræhr efter drøftelsen i økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har haft en fornyet drøftelse af forslaget, og hvis ellers Vejen Byråd følger indstillingen fra økonomiudvalget, så bliver der ikke etableret et særligt system for håndtering af borgerforslag.

Enhedslisten har foreslået, at der i Vejen Kommune indføres en særlig ordning, hvor borgere bag forslag, der får opbakning fra et antal underskrifter, kan få forslaget på dagsordenen i byrådet.

Aktivt demokrati

Det er Enhedslistens byrådsmedlem Jakob Borgensgård, der har rejst emnet omkring borgerdrevne forslag, som eksempelvis praktiseres og fungerer i kommuner som Rødovre, Albertslund, Middelfart og Horsens.

- Vi mener, det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i byrådet. Det vil også give de unge, som måske ikke vil kunne stemme ved valget en mulighed for at påvirke byrådets arbejde, lyder én af argumenterne fra Jakob Borgensgård.

Borgmester Egon Fræhr henviser også til, at der holdes en række møder med lokalråd, foreninger og organisationer.

- På disse møder er der, og det har vi også set eksempler på, mulighed for at fremføre forslag. Vi modtager rigtig gerne forslag, og det vil vi også præcisere yderligere på kommunens hjemmeside, tilføjer Egon Fræhr.

Vejen Byråd foretager den endelige afgørelse omkring Enhedslistens ønske om indførelse af borgerdrevne forslag på mødet på tirsdag.