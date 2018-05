Nedgravede affaldscontainere er en succes

Containerne til affaldet findes under jorden, mens indkastet, som her tages i brug, står over jorden. Fotoet er fra indvielsen af de første containere på Rolighedsvej i Vejen. Det var et forsøg, som gav rigtig fine resultater, viser en undersøgelse blandt beboerne i boligblokkene. Foto: Vejen Kommune

Containerne giver et pænere helhedsindtryk af området, designet er pænt, og der stilles ikke affald ved siden af. Endelig er det nemt at sortere rigtigt, viser erfaringerne ved et forsøg i boligforening på Rolighedsvej i Vejen.

Nedgravede affaldscontainere har vist sig at være en stor succes ved nogle boligblokke i Vejen Boligforening. Og det betyder, at alle boligforeninger og grundejerforeninger nu får mulighed for at nedgrave affaldscontainere. Det har udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune besluttet på baggrund af et vellykket forsøg på Rolighedsvej 1-17 i Vejen. Forsøget blev lavet i et samarbejde mellem Vejen Boligforening og Vejen Kommune. Der blev lavet to nedgravede miljøstationer i området med nedgravede containere, som også var tydeligt opdelt til forskelligt affald: En type container til dagrenovation og på længere sigt et afsnit til organisk affald. En type container med rum til papir, pap og plastfolie og et rum til glas, dåser, plastflasker og -dåser Samt stander til små batterier og stander til småt elektronik.

Forsøg et halvt års tid Resultatet af forsøget, der har varet godt et halvt år tid, viser, at beboerne sorterer lidt større mængder affald fra til genanvendelse og afleverer lidt mindre mængder til dagrenovation, efter at de nedgravede containere blev taget i brug. Tømningshyppigheden har været højere end forventet, fordi der blev valgt en type containere, som viste sig at give problemer med, at affaldet sætter sig fast, hvis beholderen er ret meget mere end halvt fyldt. Andre kommuners erfaringer med skift til nedgravede containere har generelt vist lavere omkostninger til tømning.