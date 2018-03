Nedgang i elevtal lukker Kostskolen Assersbølgård

Claus Kulmbach, formand for skoler og børn, understreger, at Vejen Kommune vil gøre en stor indsats for at finde nye løsninger for de børn og unge, der bliver berørt af en eventuel lukning af Kostskolen Assersbølgård. Foto: Steen Rasmussen

Udvalget for skoler og børn indstiller, at Assersbølgård ved Lindknud lukkes til sommer. Elevtallet er tæt på at være halveret. Medarbejderne fritstilles.

Lindknud: Kostskolen Assersbølgård på Favrskovvej ved Lindknud risikerer at lukke med udgangen af juli i år. Assersbølgård drives af Vejen Kommune og er oprettet til specialundervisning af børn og unge. På skolen kan eleverne bo på møblerede værelser, og skolen dækker aldersgruppen 14-30 år fordelt på 8.-10. klassetrin og STU. Der tilbydes en tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Udvalget for skoler og børn har på sit seneste møde drøftet den nedgang i elevtallet, som skolen er udfordret af. Den lave belægning betyder højere takster, fordi der er færre elever at fordele de faste udgifter på. - Vi må desværre konstatere, at søgningen til Assersbølgård de senere år har været vigende. Stedet kan rumme op omkring 60 elever, og søgningen er tæt påp at være halveret. Med et lavere elevtal bliver prisen pr. elev ganske enkelt for høj. Det er ærgerligt, for tilbuddet på Assersbølgård er ellers godt, siger Claus Kulmbach, formand for Udvalget for skoler og børn.

Om STU En del af tilbuddet på Assersbølgård handler om STU.Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).



Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.