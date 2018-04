Natteravnene i Vejen har brug for flere frivillige

17 år er det siden, at Natteravnene i Vejen blev stiftet. Med knap 30 frivillige er der brug for flere for at få vagtplanen med turene ud i nattelivet til at gå op.

Vejen: Med en stor prisværdig og ulønnet indsats har Natteravnene bidraget til øget tryghed for unge feststemte nattelivet i Vejen siden 2001.

Natteravnene blev stiftet på en trist baggrund i Vejen. Tilbage i 2001 var der nærmest altid øretæver i luften, når alkoholen gik ind, og hvor fornuften og forstanden forsvandt i modsat retning.

- De tilstande, som vi havde i 2001, har vi heldigvis ikke længere. Snarere tværtimod. Selvfølgelig kan der opstå situationer, som kræver politiets indsats, men overordnet set er der ro på, og det er som om, at de unge gerne vil have mere kontrol over sig selv, fortæller bestyrelsesmedlem Tom Møller-Larsen, som har været natteravn siden starten.

Omkring 40 medlemmer udgør staben af natteravne i Vejen. Men det er kun knap 30 af dem, som er aktive, når det gælder om at trække i den gule jakke og tage turen ud i gaderne fredag og lørdag.

På landsplan holder Natteravnene 20 års jubilæum i år, og milepælen benytter den lokale afdeling i Vejen til at køre en slags kampagne for at få flere frivillige. Den 3. maj er der åbent hus i Huset i Østergade 2 i Vejen, hvor alle interesserede kan møde op.

- Udover at fortsætte vores ture ude i nattelivet, så er vi også på andre tidspunkter på rundture i bybilledet på for komme i snak med borgere for at fortælle om vores arbejde. Vi har brug for flere, som gerne vil tage en tørn. Vi vil rigtig gerne nå frem til, at man måske kan finde tid til at tage en tur en gang i kvartalet. De unge har brug for os, og vi er med til at skabe tryghed med vores tilstedeværelse, tilføjer Tom Møller Larsen.